TV yayın akışı 11 Mayıs Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

11.05.2026 08:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
TV yayın akışı 11 Mayıs Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

10 Mayıs 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 11 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 11 Mayıs Pazartesi yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Beni Böyle Sev

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

13:55 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Cennetin Çocukları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Delikanlı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma  

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 İllegal Hayatlar: Meclis

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit

22:30 A.B.İ

