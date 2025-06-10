Kurtuluş Son Durak filminin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Filmin senaristliğini Barış Pirhasan üstleniyor. Peki, Kurtuluş Son Durak filminin konusu ne? Kurtuluş Son Durak filminin oyuncuları kim?

KURTULUŞ SON DURAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Psikolog Eylem (Belçim Bilgin) yakın zamanda evlilik hazırlıkları yapan, beraber olduğu sevgilisini çok seven bir kadındır. Fakat nişanlısı Okan ile beraber oturmak için Kurtuluş semtinde aldıkları eve sürpriz biçimde yalnız başına taşınır; zira Okan evlilik hazır olmadığını söyleyerek Eylem'den ayrılır. Eylem yeni taşındığı Saadet apartmanında aşk acısı ile depresyona girer. Apartmanda sıradan hayatlar yaşıyor gibi görünen 5 komşusu Eylem'e yardımcı olmaya çalışırken, kendi hayatlarını çok baştan aşağıya değiştirecek olaylar yaşayacaklardır...

Ömrü boyu yatalak babasına bakmış olan Vartanuş (Demet Akbağ); mafya babası sevgilisinin kendisini sürekli oyladığını fark eden Goncagül (Nihal Yalçın); çocukları için kendisini koca dayağına iyice alıştırmış olan Gülnur (Ayten Soykök) ve onunla aynı acıyı çeken kızı Tülay ( Damla Sönmez) ve bütün bunların içerisinde hayata pembe gözlüklerle bakmaya çalışan kuafor Füsun (Asuman Dabak), psikolojisini toplamaya çalışan Eylem'i Kurtuluş son durakta bulacaktır...Şiddettin ister psikolojik, ister fiziksel her türlüsüne karşı olan bu kadınlar beraber daha da güçlü olduklarını keşfedeceklerdir....

KURTULUŞ SON DURAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Belçim Bilgin - Eylem

Demet Akbağ - Vartanuş

Nihal Yalçın - Goncagül

Damla Sönmez - Tülay

Ayten Soykök - Gülnur

Asuman Dabak - Füsun

KURTULUŞ SON DURAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurtuluş Son Durak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.