Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?

Yapımını Bozdağ Fi̇lm'in üstlendiği, proje tasarım ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 15:29

Kuruluş Osman 6.sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman Haziran ayında sezon finali yaptı. Yaz döneminde ekrana gelmeyen Kuruluş Osman Eylül ayına girmemizle birlikte merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman 5.sezon açılışını geçtiğimiz yıl ekim ayında yapmıştı, bu nedenle 6.sezonun da ekim ayının ilk haftasında başlamaaı bekleniyor.


Etiketler: #Kuruluş Osman #yeni sezon

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