Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?
Yapımını Bozdağ Fi̇lm'in üstlendiği, proje tasarım ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?
Kuruluş Osman 6.sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman Haziran ayında sezon finali yaptı. Yaz döneminde ekrana gelmeyen Kuruluş Osman Eylül ayına girmemizle birlikte merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
Kuruluş Osman 5.sezon açılışını geçtiğimiz yıl ekim ayında yapmıştı, bu nedenle 6.sezonun da ekim ayının ilk haftasında başlamaaı bekleniyor.
Etiketler: #Kuruluş Osman #yeni sezon
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım
- Şişli'deki kazada polis 'ehliyetsiz' çıktı!
- iPhone 16 internet aleminin alay konusu oldu
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- 'Ateist ile mi LGBT ile mi uğraşacaksınız?'
- Varlıklara ipotek
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Çakıcı'ya yakın iş insanına suikast
- Tatlı dilli kişiler hangi burçlardan çıkıyor?