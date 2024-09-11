Yayınlanma: 11.09.2024 - 12:36

Güncelleme: 11.09.2024 - 12:36

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde yer alan Seda Güven'İn yaşamı merak edildi. Peki, Seda Güven kim, kaç yaşında, nereli? Seda Güven hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

SEDA GÜVEN KİM?

28 Ağustos 1984 tarihinde Serpil ve Oğuz Güven çiftinin kızı olarak Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. Lisede moda tasarımı alanında eğitim görmesinin ardından Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

2002-2005 yılları arasında atv ve Show TV'de yayımlanan Ekmek Teknesi adlı dizi ile oyunculuk hayatına başlayan Seda Güven, asıl çıkışını 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide canlandırdığı "Meltem" rolüyle yaptı. 2014 yılında Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura isimli dizide Seda Güven, Valentina Verjenskaya karakterini canlandırdı. 2017 senesinde "Kaç Kaça Bilirsen" isimli psikolojik komedi türündeki filmde başrol oyunculuğu yaptı.

SEDA GÜVEN EVLİ Mİ?

13 Kasım 2014 tarihinde Keremcem ile evlendi Çift 21 Ağustos 2015 tarihinde boşandı. Seda Güven, 21 Haziran 2019 tarihinde iş adamı Ali Güzel ile evlendi. Bu evlilikten 25 Aralık 2020 tarihinde bir oğlu ve 21 Ağustos 2022 tarihinde bir kızı oldu.

SEDA GÜVEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ekmek Teknesi

Büyük Buluşma

Ateşli Topraklar

Elveda Derken

Hepimiz Birimiz İçin

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Merhaba Hayat

Hayat Yolunda

Kurt Seyit ve Şura

Aşk Yalanı Sever

Ateşböceği

Adı: Zehra

Leyla

SEDA GÜVEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

İksir: Dedemin Sırrı

Git Başımdan

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