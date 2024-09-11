Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:47

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:47

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde yer alan Gamze Karaduman'ın yaşamı merak edildi. Peki, Gamze Karaduman kim, kaç yaşında, nereli? Gamze Karaduman hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

GAMZE KARADUMAN KİM?

Gamze Karaduman 15 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Sırasıyla Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın dizilerinde oynadı.

GAMZE KARADUMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Avrupa Yakası

Bıçak Sırtı

Güldünya

Merhaba Hayat

Aramızda Kalsın

Yıldızlar Şahidim

Yalaza

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Ömer

Leyla

GAMZE KARADUMAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Çok Uzak Fazla Yakın

İlk Öpücük

Amacı Olmayan Grup

Bayi Toplantısı