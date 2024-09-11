Gamze Karaduman kim, kaç yaşında, nereli? Gamze Karaduman hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Gamze Karaduman'ın kim olduğu araştırılıyor Peki, Gamze Karaduman kim, kaç yaşında, nereli? Gamze Karaduman hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde yer alan Gamze Karaduman'ın yaşamı merak edildi. Peki, Gamze Karaduman kim, kaç yaşında, nereli? Gamze Karaduman hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
GAMZE KARADUMAN KİM?
Gamze Karaduman 15 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Sırasıyla Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın dizilerinde oynadı.
GAMZE KARADUMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Avrupa Yakası
Bıçak Sırtı
Güldünya
Merhaba Hayat
Aramızda Kalsın
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Yalaza
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Leyla
GAMZE KARADUMAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Çok Uzak Fazla Yakın
İlk Öpücük
Amacı Olmayan Grup
Bayi Toplantısı
Etiketler: #leyla dizi #Gamze Karaduman #kimdir?
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