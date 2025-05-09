Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne? Kutsal Damacana 4 filminin oyuncuları kim?

Kutsal Damacana 4 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kutsal Damacana 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne? Kutsal Damacana 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne? Kutsal Damacana 4 filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 21:03

Kutsal Damacana 4 filminin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor. Filmin senaristliğini Şafak Sezer ve Kamuran Süner üstleniyor. Peki, Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne? Kutsal Damacana 4 filminin oyuncuları kim? 

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselen Fikret'in artık yurda dönüş hikayesini merkezine alıyor.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şafak Sezer - Fikret

Ersin Korkut - Asım

Müjde Uzman - İnci

Nilgün Belgün - Sevgi

Erhan Yazıcıoğlu - Cemil

Onur Büyüktopçu - Taha

Ruhi Sarı - Yılmaz

Buket Dereoğlu - Ayten

Deniz Oral - Şeytan

Yıldırım Memişoğlu - Artin

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kutsal Damacana 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.8 olarak belirlendi.


Etiketler: #Kutsal Damacana #konusu nedir? #Şafak Sezer

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