Yayınlanma: 09.05.2025 - 21:03

Güncelleme: 09.05.2025 - 21:03

Kutsal Damacana 4 filminin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor. Filmin senaristliğini Şafak Sezer ve Kamuran Süner üstleniyor. Peki, Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne? Kutsal Damacana 4 filminin oyuncuları kim?

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselen Fikret'in artık yurda dönüş hikayesini merkezine alıyor.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şafak Sezer - Fikret

Ersin Korkut - Asım

Müjde Uzman - İnci

Nilgün Belgün - Sevgi

Erhan Yazıcıoğlu - Cemil

Onur Büyüktopçu - Taha

Ruhi Sarı - Yılmaz

Buket Dereoğlu - Ayten

Deniz Oral - Şeytan

Yıldırım Memişoğlu - Artin

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kutsal Damacana 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.8 olarak belirlendi.