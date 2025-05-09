Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne? Kutsal Damacana 4 filminin oyuncuları kim?
Kutsal Damacana 4 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kutsal Damacana 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne? Kutsal Damacana 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kutsal Damacana 4 filminin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor. Filmin senaristliğini Şafak Sezer ve Kamuran Süner üstleniyor. Peki, Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne? Kutsal Damacana 4 filminin oyuncuları kim?
KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselen Fikret'in artık yurda dönüş hikayesini merkezine alıyor.
KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şafak Sezer - Fikret
Ersin Korkut - Asım
Müjde Uzman - İnci
Nilgün Belgün - Sevgi
Erhan Yazıcıoğlu - Cemil
Onur Büyüktopçu - Taha
Ruhi Sarı - Yılmaz
Buket Dereoğlu - Ayten
Deniz Oral - Şeytan
Yıldırım Memişoğlu - Artin
KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kutsal Damacana 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.8 olarak belirlendi.
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