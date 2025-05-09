Yerdeniz Öyküleri filminin konusu ne? Yerdeniz Öyküleri filminin oyuncuları kim?
Yerdeniz Öyküleri (Tales From Earthsea) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yerdeniz Öyküleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yerdeniz Öyküleri filminin konusu ne? Yerdeniz Öyküleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yerdeniz Öyküleri filminin yönetmen koltuğunda Gorô Miyazaki oturuyor. Filmin senaristliğini Gorô Miyazaki, Keiko Niwa, Hayao Miyazaki üstleniyor. Peki, Yerdeniz Öyküleri filminin konusu ne? Yerdeniz Öyküleri filminin oyuncuları kim?
YERDENİZ ÖYKÜLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yerdeniz’de denge bozulmuştur. Ekinler bozulmakta, hayvanlar ölmektedir. Son olarak insanların diyarında ejderhalar belirir. Dünyanın dengesi alt üst olmaktadır. Bu yıkımın nedenini araştırmaya koyulan başbüyücü Ged, sürgün edilmiş genç prens Arren’le karşılaşır. Arren içine kapanık sessiz bir genç gibi görünse de içini kemiren karanlık bir yanı vardır. Kendisini birden bire acımasız ve nefret dolu birine çeviren yanı aynı zamanda Arren’in en zayıf yanıdır. Arren ve Ged birlikte yola düşerek yıkıntıya uğramış topraklardan geçerler. Ged, baş düşmanı büyücü Cob’un sonsuz yaşama ulaşmak adına canlıların dünyasıyla ölülerinkini ayıran kapıyı açtığını öğrenir. Cob, Ged’i altetmek için sinsi bir planı vardır. Kötü büyücü amacına ulaşmak için Arren’in korkularını kullanmayı planlamaktadır.
YERDENİZ ÖYKÜLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yuko Tanaka
Kaoru Kobayashi
Junichi Okada
Aoi Teshima
Bunta Sugawara
Teruyuki Kagawa
Jun Fubuki
Takashi Naitô
Mitsuko Baisho
Yui Natsukawa
YERDENİZ ÖYKÜLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yerdeniz Öyküleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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