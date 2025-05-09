Yayınlanma: 09.05.2025 - 18:08

Güncelleme: 09.05.2025 - 18:08

Yerdeniz Öyküleri filminin yönetmen koltuğunda Gorô Miyazaki oturuyor. Filmin senaristliğini Gorô Miyazaki, Keiko Niwa, Hayao Miyazaki üstleniyor. Peki, Yerdeniz Öyküleri filminin konusu ne? Yerdeniz Öyküleri filminin oyuncuları kim?

YERDENİZ ÖYKÜLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yerdeniz’de denge bozulmuştur. Ekinler bozulmakta, hayvanlar ölmektedir. Son olarak insanların diyarında ejderhalar belirir. Dünyanın dengesi alt üst olmaktadır. Bu yıkımın nedenini araştırmaya koyulan başbüyücü Ged, sürgün edilmiş genç prens Arren’le karşılaşır. Arren içine kapanık sessiz bir genç gibi görünse de içini kemiren karanlık bir yanı vardır. Kendisini birden bire acımasız ve nefret dolu birine çeviren yanı aynı zamanda Arren’in en zayıf yanıdır. Arren ve Ged birlikte yola düşerek yıkıntıya uğramış topraklardan geçerler. Ged, baş düşmanı büyücü Cob’un sonsuz yaşama ulaşmak adına canlıların dünyasıyla ölülerinkini ayıran kapıyı açtığını öğrenir. Cob, Ged’i altetmek için sinsi bir planı vardır. Kötü büyücü amacına ulaşmak için Arren’in korkularını kullanmayı planlamaktadır.

YERDENİZ ÖYKÜLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yuko Tanaka

Kaoru Kobayashi

Junichi Okada

Aoi Teshima

Bunta Sugawara

Teruyuki Kagawa

Jun Fubuki

Takashi Naitô

Mitsuko Baisho

Yui Natsukawa

YERDENİZ ÖYKÜLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yerdeniz Öyküleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.