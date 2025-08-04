Kutup (Arctic) filminin konusu ne? Kutup filminin oyuncuları kim?

Kutup filminin yönetmen koltuğunda Joe Penna oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Penna, Ryan Morrison üstleniyor. Peki, Kutup filminin konusu ne? Kutup filminin oyuncuları kim?

KUTUP FİLMİNİN KONUSU NE?

Arctic, zorlu doğa koşullarında hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Genç bir adam olan Overgård’ın hayatı, çıktığı uçak yolculuğundan sonra alt üst olur. Overgård’ın uçağı, kutup bölgesinden geçtikleri sırada düşer. Uçaktan sağ çıkmayı başaran Overgård’ın, ekiplerin gelip kendisini kurtarmasını beklemekten başka çaresi yoktur. Bu süreçte çetin hava koşullarından korunmak için kendisine sığınacak bir yer yapar. Kurtarılmasına az bir zaman kala yaşanan trajik bir kaza Overgård’ın kurtarılma şansını yok eder. Hiçliğin ortasında, sert doğa koşulları ile başbaşa kalan Overgard’ın önünde iki seçenek vardı. Ya görece güvenli olan sığınağında kalıp amansız doğa felaketlerinden kendisini koruyacak ya da sonunu bilmediği ölümcül bir yolculuğa çıkacaktır. Joe Penna’nın ilk uzun metrajlı filmi olan Arctic’in başrolünü Mads Mikkelsen üstleniyor. Dram türündeki filmin senaryosunda yönetmen ile birlikte Ryan Morrison’ın imzası bulunuyor.

KUTUP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mads Mikkelsen

María Thelma Smáradóttir

Tintrinai Thikhasuk

KUTUP FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kutup filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.