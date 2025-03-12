Leyla dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 12.03.2025 - 19:07

Güncelleme: 12.03.2025 - 19:07

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Leyla dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümde ne olacak? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Leyla dizisinin yeni bölümü 12 Mart Çarşamba NOW ekranlarındaki yerini alacak.

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ve en sonunda Leyla, Yıldız Ailesi'nin karşısına çıkarak gerçek kimliğini açıklar. Geçmiş sırları teker teker ortaya saçılan Nur ve Mali'nin artık tek bir şansları vardır; Leyla'dan tamamen kurtulmak... Beş parasız kalan Nur, yaşadığı skandala rağmen derneğe geri dönmeyi başarır. Leyla, Nur'un büyük planlarını engellemek için derneğe girer ve kozlarını burada paylaşırlar. Mali ise bebeğini Nur'un öldürttüğünü öğrenir. Leyla'yı ortadan kaldırma planları yapan Nur, kendini onu adım adım ölüme götürecek bir tuzağın içinde bulur. Hem de Leyla'nın gözleri önünde...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla, Yıldız Ailesi’ne kimliğini açıkladıktan sonra da hız kesmez. Önce Serap’a geçmişte yaşananları anlatır. Serap, Tufan’ı terk eder. Yıkılmış olan Tufan, Nur’un tam da aradığı fırsattır. Nur, en sonunda Tufan’ı ikna eder, Leyla ailelerini yok etmeden asla durmayacaktır… Bunun sonunda Tufan ve Selman, Leyla meselesinden tamamen kurtulmaya karar verirler. Ve Leyla ilk defa öldürülebileceğini hisseder….

Civan ise Leyla’yı korumak için sürekli yanındadır. Tufan’ın bir işler çevirdiğini düşünen Civan, gözünü ailenin üzerinden ayırmaz. Bu babasıyla bağların hiç olmadığı kadar gerilmesine sebep olur.

Bu sırada Leyla, Güzide’den “Hereke Halısı” sırrını öğrenir ve bunu Nur’a söyler. Nur’un babasız, sefil bir hayat sürmesine neden olan Neco’dur. İntikam isteyen Nur, Mali’den babası Neco’yu öldürmesini ister. Fakat Nur finalde tüm dengeleri sarsacak, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.