Leyla dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu?

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Leyla dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümde ne olacak? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Leyla dizisinin yeni bölümü 21 Mayıs Çarşamba NOW ekranlarındaki yerini alacak.

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Civan hayatının son yedi ayında yaşadığı kötü olayları ve öğrendiği acı gerçekleri unutmuştur. Leyla, Civan’ın unuttuğu gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalır. Nur, Civan’ın hafızasını kaybetmesiyle rahat bir nefes alırken, bir zamanlar babasıyla yaşadığı yalının kendisiyle kurduğu irtibat sonrasında zor anlar yaşayacaktır. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesi Hatice’nin büyük sırrıyla yüzleşirken, Civan hafızasındaki boşlukları tamamlamak üzeredir.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Civan, yaşadığı hafıza kaybını atlatır ve unuttuğu gerçeklerle yüzleşir. Leyla, Civan’ın her şeyi hatırlamasının bedelini Yıldız ailesine ödetir. Hatice ve Ferda’nın sırrı Yıldız ailesini darmadağın ederken, Tufan’la ilgili gerçek herkesi şaşkına çevirecektir. Nur ise bir zamanlar babasının yaşadığı yalıya gittiğinde sürpriz bir ismi karşısında bulur. Mali, Neco’yu öldürenin Nur olduğundan emin olur. Nefeslerin tutulduğu finalde Mali Nur’u ölümcül bir tuzağa çekerken, yaşadıklarına dayanamayan Civan Leyla’nın haykırdığı gerçekle şok olacaktır.

LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.