Yayınlanma: 25.12.2024 - 20:36

Güncelleme: 25.12.2024 - 20:36

Leyla dizisinin son bölümünde ne olduğu ve yeni bölümde neler olacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Leyla dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla gerçeği öğrenen Civan’ın beklenmedik hamlesiyle büyük bir çelişkinin içine düşer. Nur ise Civan’ın annesi olduğu gerçeğini yıllardır neden sakladığını açıklamak zorunda kalır. Nur’un acı itirafı başta Mali olmak üzere herkesin büyük bir şok yaşamasına sebep olur. Nur içinde bulunduğu durumdan çıkmak için Güzide’yle tehlikeli bir plan yapar. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Civan Ela’nın aslında Leyla olabileceği gerçeğiyle yüzleşirken, Nur’un sürpriz kararı Leyla’nın intikam planını alt üst edecektir.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla, Ferda’nın hayatını kurtarmasına rağmen Nur’un hedefindedir. Nur bir yandan Leyla’yı evden gönderecek hamleler yaparken, diğer yandan Civan’la ilişkisini onarmaya çalışır. Öte yandan cemiyet dergisinin yeni yıl kapağına çıkmak isteyen Arzu, Nur’un sürpriziyle karşılaşır. Yılbaşı için geri sayım başladığındaysa Tufan’ın aldığı karar Nur başta olmak üzere herkesi şaşkına çevirirken, Civan’ın Leyla ile ilgili şüpheleri gerçeğin kapısını aralayacaktır.