Dizi başlamadan bitti: ‘Halef’ dizisi rafa kalktı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 19:35

Güncelleme: 23.12.2024 - 19:35

“Halef” dizisi için oyuncu görüşmeleri ilerlerken flaş bir gelişme oldu.

Hikâyesi Tunahan Kurt’a ait olan, Sinan Öztürk’ün yöneteceği dizinin hazırlık çalışmaları durdu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Esenler Otogarı’nda geçen bir güç savaşı ve aile bağlarının sorgulandığı dizi için önce “Zaro Karslı” rolü için Ercan Kesal’la el sıkışılmıştı.

Ardından da başrol Timur için Akın Akınözü ile “Reyhan” rolü için de Devrim Özkan’la imza aşamasına gelinmişti.

Tansu Biçer, Hazal Türesan, Tansu Biçer ve Derya Karadaş’ın da adı projede geçiyordu.

Ancak yeni yıl öncesi ekonomik krizin etkisiyle kanalların reklam gelirlerinin çok düşmesi ve zamanlama planı değişikliği nedeniyle şimdilik Necip Güleçer, Berrin Tekdemir ve Tunahan Kurt’un yazdığı dizi beklemeye alındı.