Yayınlanma: 18.12.2024 - 19:53

Güncelleme: 18.12.2024 - 19:53

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet dizisi 14. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları son bölümde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet dizisinin son bölümünde ne oldu? Leyla dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla, Gazeteci Rasim’in sürpriz hamlesiyle zor duruma düşer. Tufan ailesini korumak için her şeyi itiraf etmeye karar verir. Nur’un tehlikeli iş birliği teklifi Leyla’yı bir seçim yapmaya zorlar. Öte yandan Civan ise öz annesiyle ilgili çok önemli bir ipucuna ulaşmıştır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Leyla yaptığı hamleyle, Civan ve Nur’un büyük bir yüzleşme yaşamasını sağlar.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla gerçeği öğrenen Civan’ın beklenmedik hamlesiyle büyük bir çelişkinin içine düşer. Nur ise Civan’ın annesi olduğu gerçeğini yıllardır neden sakladığını açıklamak zorunda kalır. Nur’un acı itirafı başta Mali olmak üzere herkesin büyük bir şok yaşamasına sebep olur. Nur içinde bulunduğu durumdan çıkmak için Güzide’yle tehlikeli bir plan yapar. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Civan Ela’nın aslında Leyla olabileceği gerçeğiyle yüzleşirken, Nur’un sürpriz kararı Leyla’nın intikam planını alt üst edecektir.