‘Prens’ dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul’dan anlamlı bağış

Yayınlanma: 12.12.2024 - 20:03

Güncelleme: 12.12.2024 - 20:03

‘Prens’ dizisinde ‘Kaptan Vandyke’ karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul‘a Koruncuk Vakfı 45. Yıl Balosu’nda eğitime ve Koruncuk Vakfı’na katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Ertuğrul, sosyo-ekonomik açıdan imkanı olmayan, özellikle kız çocuklarına barınma ve eğitime erişim desteği sunan vakıfla uzun yıllardır birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre konuşmasında vakfın 45. yılının kutlandığı özel gecede “Prens” dizisinin 3. sezonundan alacağı ücretin tamamını da Koruncuk Vakfı‘na bağışlayacağını açıklayan Ertuğrul “Genç kızlara aile olduğunuz için ben tekrardan size teşekkür ediyorum. Ben de birkaç zamandır hazırladığım bir şeyden bu gece bu gecenin hayrına bahsetmek istiyorum. Yaptığım işler ne kadar şanslıyım ki hem çocuklar hem de herkes tarafından seviliyor. En son Prens dizimize korsan rolünü de sevdiler. Geçen gün hatta 5 yaşında bir kız çocuğuyla bir sahne çekiyorduk. Prens’in şarkısı dilindeydi. Ben de bunun müjdesini vereyim; Prens’in 3. sezondan alacağım ücreti Koruncuk’a bağışlıyorum” dedi.