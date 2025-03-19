Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 19.03.2025 - 19:49

Güncelleme: 19.03.2025 - 19:49

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Leyla dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman? Leyla dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümde ne olacak? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Leyla dizisinin yeni bölümü 19 Mart Çarşamba NOW ekranlarındaki yerini alacak.

LEYLA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla, Yıldız Ailesi’ne kimliğini açıkladıktan sonra da hız kesmez. Önce Serap’a geçmişte yaşananları anlatır. Serap, Tufan’ı terk eder. Yıkılmış olan Tufan, Nur’un tam da aradığı fırsattır. Nur, en sonunda Tufan’ı ikna eder, Leyla ailelerini yok etmeden asla durmayacaktır… Bunun sonunda Tufan ve Selman, Leyla meselesinden tamamen kurtulmaya karar verirler. Ve Leyla ilk defa öldürülebileceğini hisseder…

Civan ise Leyla’yı korumak için sürekli yanındadır. Tufan’ın bir işler çevirdiğini düşünen Civan, gözünü ailenin üzerinden ayırmaz. Bu babasıyla bağların hiç olmadığı kadar gerilmesine sebep olur.

Bu sırada Leyla, Güzide’den “Hereke Halısı” sırrını öğrenir ve bunu Nur’a söyler. Nur’un babasız, sefil bir hayat sürmesine neden olan Neco’dur. İntikam isteyen Nur, Mali’den babası Neco’yu öldürmesini ister. Fakat Nur finalde tüm dengeleri sarsacak, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla, Mali’nin Nur’u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçer. Nur ise Mali’deki görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide’ye sürpriz bir teklif yapar. Öte yandan Leyla’nın kendisine verdiği mühletle iyice köşeye sıkışan Tufan, Takoz’la yaptığı planı devreye sokar. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Civan, Leyla’ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla ise adım adım ölüme yürüyecektir.