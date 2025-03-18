Doktorlar dizisinin 'Suat'ı Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy takipçileriyle müjdeli bir haber paylaştı. Aksoy üçüncü kez baba olacağını açıkladı.

Doktorlar dizisinin 'Suat'ı Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 16:40

'Doktorlar' dizisindeki 'Suat' karakteriyle hafızalara kazınan ve birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

Önceki akşam eşi Nazife Oğlakçıoğlu ile birlikte bir etkinliğe katılan Aksoy, üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurdu. 56 yaşındaki oyuncu, "Kardeş geliyor" diyerek müjdeli haberi paylaştı.

Bekir Aksoy ve Nazife Oğlakçıoğlu, 2019 yılında evlenmiş, 2020’de ise Asil adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Aksoy’un, önceki evliliğinden de Emir adında bir oğlu bulunuyor.

GENÇLİK SIRRINI PAYLAŞTI

Yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çeken Bekir Aksoy, katıldığı bir programda gençlik sırrını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Tamamen eğlenmek, gülmek ve genetik. Saçlarımda boya yok. Botoks zaten yok, öyle işlemler düşünmüyorum. Güzellik insanın ruhuyla ilgili bir şey" dedi.


Etiketler: #Bekir Aksoy #doktorlar

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