Yayınlanma: 19.03.2025 - 18:49

Güncelleme: 19.03.2025 - 18:49

Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün neden olmadığı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Annem Ankara neden yok? Annem Ankara dizisi final mi yaptı? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Annem Ankara, ekrana gelecek 15. bölümü ile final yapacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ NEDEN YOK?

Annem Ankara dizisinin yeni bölümü yerine Kanal D ekranlarında "Eşref Rüya" dizisinin ilk bölümü ekranlara gelecek.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

24 Mart Pazar günü dizinin 15. bölümü yayımlanacak.

ANNEM ANKARA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Burak’ın kaçırılması Zuhal’i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder. Bir yandan da kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan’ın içeriden çıkması için son kozunu oynayacaktır.

Güneş, yeni öğrendiği gerçekle alt üst olan hayatının hesabını sormak için bir an önce Hasan ile yüzleşmek istemektedir. Diğer taraftan Suphi de Mesude’den asla vazgeçmeyeceğini belirtir ve sürpriz bir hamleye girişir.

Hasan dışarı çıkınca kendisini cevaplanması gereken soru ve sorunların içerisinde bulur. Bunlardan en ağırı Burak ile yapmak zorunda olduğu konuşmadır. Henüz aralarındaki hiçbir şey düzelememişken Burak’ın verdiği ani karar, Zuhal ve Hasan’ı da onun arkasından sürükleyecektir. Bunun dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olduğundan habersizdirler.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Annem Ankara’nın oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.