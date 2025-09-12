Lunana: Sınıftaki Yak (Lunana: A Yak in The Classroom) filminin konusu ne? Lunana: Sınıftaki Yak filminin oyuncuları kim?

Lunana: Sınıftaki Yak filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Pawo Choyning Dorji üstleniyor. Peki, Lunana: Sınıftaki Yak filminin konusu ne? Lunana: Sınıftaki Yak filminin oyuncuları kim?

LUNANA FİLMİNİN KONUSU NE?

Butan’da görev yapan genç bir öğretmen, şarkıcı olmak için Avustralya’ya gitmeyi planlar ve bu süreçte görevlerini ihmal eder. Bu durum üzerine amirleri onu şehrin en ücra köşesinde bulunan bir okula gönderir. Sürgün edildiği yerde ne elektrik, ne ders kitabı ne de tahta vardır. Ancak köylüler öğretmeni büyük bir sıcaklıkla karşılar. Her şeyi bırakıp geri dönen öğretmenin düşünceleri, köylülerin inanılmaz manevi gücüyle değişmeye başlar.

LUNANA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sherab Dorji

Ugyen Norbu Lhendup

Kelden Lhamo Gurung

Tshering Dorji

LUNANA FİLMİ IMDb PUANI KA Ç?

Lunana: Sınıftaki Yak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.