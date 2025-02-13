Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:06

Güncelleme: 13.02.2025 - 10:06

BluTV'nin sevilen dizisi Magarsus, 2. sezon tarihi belli olmasıyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon, Sarıbahçe'de artan hesaplaşmalar ve güç mücadelesiyle dolu bir macera vadediyor. Peki, Magarsus dizisi ikinci sezon ne zaman? Magarsus'un ikinci sezonunda neler olacak?

MAGARSUS 2. SEZON NE ZAMAN?

Magarsus'un merakla beklenen ikinci sezonu, 6 Mart 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümleri, Sarıbahçe'de devam eden güç mücadelesini ve yeni tehditleri konu alacak

MAGARSUS'UN İKİNCİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

İkinci sezonda Beton, Turgut ve Tansu’nun birbiriyle mücadelesi devam ederken Sarıbahçe üzerinde hakimiyet kurmak isteyen yabancı kaynaklarla tehlikeli bir rekabete de girerler. Bölgede altın madeni kurmak isteyen Amerikalı şirket ve limanı kullanmak isteyen Rus uyuşturucu karteliyle amansız bir mücadele başlar. Sarıbahçe’de hissedilen barış atmosferi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek düşmanların etkisiyle fırtınaya dönüşecek.

Dizide Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Fırat Kaymak ve Aykut Temel'in yanı sıra konuk oyuncular Sezin Akbaşoğulları, Deniz Celiloğlu ve Vildan Atasever de rol alıyor.