Mahkum 77 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alberto Rodriguez üstleniyor. Peki, Mahkum 77 filminin konusu ne? Mahkum 77 filminin oyuncuları kim?

MAHKUM 77 FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir muhasebeci olan Manuel iftiraya uğrar ve işlemediği bir suçtan dolayı 1977 yılında Modelo hapishanesine atılır. Yargılanmayı beklerken işlemediği suçtan dolayı beklenmedik bir şekilde 20 yıl ceza ile karşı karşıya kalır. Hapishanede mahkûm olarak geçirdiği sürede dayak yer ve dayanılmaz işkencelere maruz kalır. 1976/78 yılları La Transicion diye adlandırılan demokrasiye geçiş dönemidir. Bu dönem modern İspanyol tarihinin rejim değişikliğini kapsayan bir dönemdir. Hapishanelerde uygulanan orantısız güç ve işkencelerden dolayı birçok mahkûm sisteme boyun eğmiş olsa da, genç Manuel defalarca işkence görmesine rağmen bu sisteme boyun eğmek istememiştir. Manuel hücre arkadaşı Pino’nun aracılığıyla, kendisi gibi sıradan mahkûmların hakları ve af talepleri için direniş mücadelesi veren Copel isimli grubun lideri ile tanışır. Onlara göre bu şartlardaki her mahkûmun hapishaneden kaçmaya hakkı vardır. Manuel, kendisini sıklıkla ziyarete gelen kız arkadaşı sayesinde hapishanede uğradığı işkenceleri basına sızdırmayı başarır, bu haberler mahkûmlardan ve dışarıdaki sivil halktan karşılığını bulacak bir mücadeleyi ateşler. Manuel kısa sürede direniş hareketinin lideri konumuna gelir. İspanya’nın demokrasiye geçiş döneminde, Manuel İspanya’daki tüm hapishanelerin mahkûmlarını sisteme karşı mücadelede birleştirip, hapishane yasalarını sonsuza dek değiştirecek mücadelesine başlamıştır.

MAHKUM 77 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Miguel Herrán

Javier Gutiérrez

Jesús Carroza

Catalina Sopelana

MAHKUM 77 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mahkum 77 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.