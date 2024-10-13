Yayınlanma: 13.10.2024 - 00:37

Güncelleme: 13.10.2024 - 00:37

MasterChef’te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam yayınlanan son bölümde, haftanın yedinci ve son eleme adayını belirlemek için kıyasıya bir mücadele yaşandı. İlk etapta yarışmacılardan Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri olan Krem Karamel yapmaları istendi. İkinci etapta ise şeflerin en sevdiği sakatatlarla yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, elemeye kalmamak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

KREM KARAMEL TÜM YARIŞMACILARA ZOR ANLAR YAŞATTI!

MasterChef’in son bölümünde haftanın yedinci ve son eleme adayının belirlendiği gecede, yarışmacılardan ilk etapta Krem Karamel yapmaları istendi. Yarışmada başarılı olan Şirin, Kerem, Erim, Hakan ve Onur, isimlerini 11. haftaya yazdırarak yarışmaya devam etmeye hak kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın son eleme adayı Alper oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Zübeyde

Akın

Eda

Nigar

Nevzat

Emre

Alper