MasterChef Türkiye'nin korkulan lezzeti krem karamel nasıl yapılır? Adım adım enfes krem karamel tarifi ve ipuçları...
Fransız mutfağının ikonik tatlılarından biri olan krem karamel, damaklarda bıraktığı lezzet ile pek çok kişinin favorisidir. Bu tatlı, dünya mutfaklarında da geniş bir yer bulmuş, birçok farklı versiyonu ile farklı kültürlerdeki tatlı severlerin beğenisini kazanmıştır. Peki, MasterChef Türkiye'nin korkulan lezzeti krem karamel nasıl yapılır? Adım adım enfes krem karamel tarifi ve ipuçları...
KREM KARAMEL TARİFİ
Malzemeler
Karamel için:
1 su bardağı toz şeker
2-3 yemek kaşığı su
Krema için:
4 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
4 adet yumurta
1 tatlı kaşığı vanilya özütü (ya da vanilin)
KREM KARAMEL YAPILIŞI
İlk olarak karamel hazırlanır.
Küçük bir tencereye toz şekeri ve suyu ekleyin.
Orta ateşte şekeri karıştırmadan eritin.
Şeker, karamel rengi alana kadar dikkatlice ısıtılır.
Karamel yanmadan güzel bir kahverengi tonuna ulaştığında hemen ocaktan alınır ve hızlıca tatlı kaselerinin altına eşit bir şekilde paylaştırılır.
Dikkat edilmesi gereken nokta, karamelin çok hızlı sertleşeceğidir, bu yüzden hızlı hareket etmek önemlidir.
Bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri mikser yardımıyla çırpın.
Karışım iyice köpüklenince, vanilya özütünü ekleyin.
Bu sırada sütü bir tencerede hafifçe ısıtın, kaynamasına gerek yok, sadece ılık olmalı.
Ilık sütü yavaşça yumurtalı karışıma ekleyin, ancak bu aşamada sürekli çırpmanız gerekir.
Sütün sıcaklığı yumurtaları pişirmemeli, karışıma güzelce yedirilmelidir.
Hazırlanan krem karışımı, daha önce karamel dökülen tatlı kaselerine dikkatlice paylaştırılır.
Kaseler, derin bir fırın tepsisine yerleştirilir ve tepsinin içine, kaselerin yarısına kadar gelecek şekilde sıcak su eklenir.
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirilir.
Krem karamellerin üzeri hafifçe kızardığında ve ortasına batırılan kürdan temiz çıktığında pişmiş demektir.
Fırından çıkarılan kaseler, oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına alınır ve en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirilir.
Krem karamel servisi yapmadan önce kaselerin kenarlarını ince bir bıçakla hafifçe sıyırın ve tatlıları servis tabaklarına ters çevirin.
Afiyet olsun!
KREM KARAMEL TARİFİ İPUÇLARI
Karamelin yanmamasına dikkat edin, çünkü fazla pişerse acı bir tat alır.
Sütü çok fazla ısıtmamaya özen gösterin, sadece ılık olması yeterlidir.
Fırında pişirme süresi fırınınıza göre değişebilir, bu yüzden krem karamelin üzerini kontrol ederek pişirmenizde fayda var.
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