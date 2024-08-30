Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya hangi yarışmacı girdi? Masterchef kim ana kadroya girdi?
Masterchef yarışmasında bu akşam ana kadroya yedeklerden dahil olacak 4. Yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya hangi yarışmacı girdi? Masterchef kim ana kadroya girdi?
Masterchef heyecanı bu akşam da kaldığı yerden devam ediyor. Yedek yarışmacıların ana kadroya dahil olabilmesi için bugün iki etaplı yarışma gerçekleşti. Peki, Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya hangi yarışmacı girdi? Masterchef kim ana kadroya girdi?
29 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; yedeklere seçilen yarışmacılara ilk etapta 3 çeşit şeftali verilerek yaratıcılık tabağı istendi. 2 kişi servisi hazırlayacağı sıra kural ihlali yaparak elendi. Yedeklerden ana kadroya seçilen 4. yarışmacı belli oldu. İkinci etaba geçmeyi başaran 4 yarışmacı ikinci etapta yeniden yarıştı. İkinci etapta yuvarlama yemeği yapılması istendi. MasterChef Türkiye'nin yedeklerden ana kadroya geçen 4. yarışmacısı belli oldu.
İlk etapta en başarılı yemekleri yapıp ikinci tura geçen isimler:
BARTU
BERA
SERCAN
YUDUM
MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?
İki etaplı oyunda ana kadroya yedeklerden giren isim Yudum oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Vaniköy’deki araziyi sahibinden dinleyin!
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- AKP'nin anketlerdeki düşüşü sürüyor!
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
- Vergi rekortmeni listesinin 73 ismi açıklanmadı
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi
- Türkiye Araplaştırılıyor mu?