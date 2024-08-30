Yayınlanma: 30.08.2024 - 00:16

Güncelleme: 30.08.2024 - 00:16

Masterchef heyecanı bu akşam da kaldığı yerden devam ediyor. Yedek yarışmacıların ana kadroya dahil olabilmesi için bugün iki etaplı yarışma gerçekleşti. Peki, Masterchef 29 Ağustos yedeklerden ana kadroya hangi yarışmacı girdi? Masterchef kim ana kadroya girdi?

29 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; yedeklere seçilen yarışmacılara ilk etapta 3 çeşit şeftali verilerek yaratıcılık tabağı istendi. 2 kişi servisi hazırlayacağı sıra kural ihlali yaparak elendi. Yedeklerden ana kadroya seçilen 4. yarışmacı belli oldu. İkinci etaba geçmeyi başaran 4 yarışmacı ikinci etapta yeniden yarıştı. İkinci etapta yuvarlama yemeği yapılması istendi. MasterChef Türkiye'nin yedeklerden ana kadroya geçen 4. yarışmacısı belli oldu.

İlk etapta en başarılı yemekleri yapıp ikinci tura geçen isimler:

BARTU

BERA

SERCAN

YUDUM

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

İki etaplı oyunda ana kadroya yedeklerden giren isim Yudum oldu.