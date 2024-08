MasterChef pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane enfes pirinç pilavı tarifi...

Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:12

Güncelleme: 28.08.2024 - 10:12

Pirinç pilavı, Türk mutfağının en köklü ve sevilen yemeklerinden biridir. Sade fakat bir o kadar da lezzetli olan bu pilav, her türlü ana yemeğin yanında mükemmel bir tamamlayıcı olarak sunulur. Tane tane pirinçlerin tereyağı veya sıvı yağ ile kavrulup, su veya et suyu ile pişirilmesiyle elde edilen bu tarif, her sofrada kendine yer bulur. Pirinç pilavı, hem günlük öğünlerde hem de özel davetlerde zarif ve doyurucu bir seçenek olarak tercih edilir. Bu klasik lezzet, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Peki, tane tane enfes pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte, MasterChef pirinç pilavı tarifi...

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su veya et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı veya 3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1-2 damla limon suyu (pirincin beyaz kalması için)

İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı şehriye

PİRİNÇ PİLAVI YAPILIŞI

Pirinci bir kaseye koyun ve üzerine ılık su ekleyip iyice karıştırın.

Nişastasını salması için birkaç kez suyunu değiştirerek pirinci yıkayın.

Sonrasında süzgeçle süzerek fazla suyunu alın.

Eğer şehriye kullanacaksanız, tencereye yağ ekleyin ve şehriyeleri altın rengini alana kadar kavurun.

Tereyağını (veya sıvı yağı) tencereye ekleyin.

Yağ eridikten sonra yıkanmış ve süzülmüş pirinci ekleyin.

Pirinçleri orta ateşte, şeffaflaşana ve hafifçe kavrulana kadar karıştırarak kavurun.

Kavrulan pirinçlerin üzerine sıcak suyu (veya et suyunu) ekleyin.

Tuz ve limon suyunu da ekleyin.

Karışımı bir kez daha karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın.

Pilavı önce yüksek ateşte kaynatın, ardından ocağın altını kısarak pirinçler suyu tamamen çekene kadar, yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.

Pilav piştikten sonra tencerenin altını kapatın ve üzerine temiz bir bez veya kağıt havlu koyup kapağını kapatarak 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

Pilavı dikkatlice karıştırarak tane tane olmasını sağlayın.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!