MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Allstar'da 28 Ağustos eleme adayları kimler?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 22:27

Güncelleme: 28.08.2024 - 22:27

MasterChef 2024 sezonunda yarışan yarışmacılar 4. haftaya büyük bir heyecanla başladı. 4. haftanın ikinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar düelolarda başarılı olabilmek için ter döktü. Peki,

MASTERCHEF'TE KADROYA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giremeyen fakat yedeklerde yer alan yarışmacılar ana kadroya girebilmek için önlüklerini giydi. İki etaptan oluşan gecenin sonunda en başarılı tabakları hazırlayan Akın ana kadroya dahil oldu.

KİM ELENDİ?

3. haftada yarışmaya veda eden isim Ümmühan oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in 26 Ağustos'ta yayımlanan bölümünde şefler tarafından istenilen yemek Tiramisu oldu. Gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı Hakan, mavi takımın kaptanı oldu. Hakan kırmızı takım kaptanı olarak Beril'i seçti.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Beril

Muratcan

Onur

Beril

Emre

Nigar

Beyza

Akın

Ezgi

Çağlar

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Hakan

Eda

Kaan

Zübeyde

Nevzat

Alper

Ayşe

Semih

Kerem

Zeynep

MASTERCHEF'TE İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım oyununda şeflerden istenilen yemek kuru fasulye ve pilav oldu. Kaptanların seçimi ile eşleşen yarışmacılar karşılarındaki yarışmacıdan daha başarılı tabaklar hazırlamak için ter döktü. Gecenin sonunda daha fazla başarılı tabak çıkaran takım kazanacak.