MasterChef’te heyecan, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanabilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu. Gecenin konsepti ateş olarak belirlendi. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da üçüncü dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık Çarşamba günü MasterChef All Star Altın Kupa'da eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Ayaz oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın günün eleme adayı Alican oldu.