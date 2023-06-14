MasterChef All Star ne zaman, saat kaçta başlayacak? MasterChef All Star yarışmacıları kimler?
MasterChef All Star yarışmasının ne zaman başlayacağı, saat kaçta yayınlanacağı ve yarışmacılarının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef All Star ne zaman, saat kaçta başlayacak? MasterChef All Star yarışmacıları kimler?
Survivor 2023 yarışmasının son ermesiyle birlikte gözler MasterChef yarışmasına çevrildi. Bu sezon All Star formatı ile düzenlenecek olan MasterChef All Star yarışmasının ne zaman, saat kaçta ve yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. MasterChef All Star fragmanlarında yer almayan Somer Şef'in yarışmada neden olmadığı ve yerine hangi şefin geldiği araştırılıyor. Peki, MasterChef All Star ne zaman, saat kaçta başlayacak? MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
MasterChef'in eski yarışmacılarının bir araya gelerek şampiyonluk için yarışacağı MasterChef All Star yarışmasının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. MasterChef All Star yarışması 14 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'da TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?
Uğur Kardaş
Eren Kaşıkçı
Barbaros Yoloğlu
Uğur Kardaş
Metin Yavuz
Sergen Özer
Eren Kaşıkçı
Sefa Okyay Kılıç
Eray Aksungur
Kıvanç Karadeniz
Hasan Biltekin
Fatma Nur Uçar
Ayaz Geçer
Tolga Şener
Cemre Uyanık
Alican Sabunsoy
Mustafa Aydın
Esra Tokelli
Dilara Başaran
Rıfat Yurttaş
Suna Aydın
Kerem Giritlioğlu
Tahsin Küçük
Ebru Has
Yağız Özçelik
Batuhan Bayır
Faruk Batuhan Öner
Gülşah Suna
Duygu Acarsoy Atun
Pelin Zaman
MASTERCHEF ALL STAR SOMER SİVRİOĞLU NEDEN YOK?
MasterChef All Star'ın klasikleşmiş jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu'nun yarışmada neden olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Somer Sivrioğlu'nun MasterChef All Star'da olmayışının ardında yerine kimin geldiği yayınlanan fragman ile birlikte belli oldu. MasterChef All Star'ın yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu.
Öte yandan Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı biliniyor.
İlk duruşmaya Somer Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.
MASTERCHEF TÜRKİYE BİRİNCİLERİ
2018 - Uğur Kardaş
2019 - Cemre Uyanık
2020 - Serhat Doğramacı
2021 - Eren Kaşıkçı
2022 - Metin Yavuz
MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİLERİ
2018 - Kerem Giritlioğlu
2019 - Alican Sabunsoy
2020 - Barbaros Yoloğlu
2021 - Hasan Biltekin
2022 - Kıvanç Karadeniz
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