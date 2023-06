Yayınlanma: 14.06.2023 - 15:24

Güncelleme: 14.06.2023 - 15:24

Survivor 2023 yarışmasının son ermesiyle birlikte gözler MasterChef yarışmasına çevrildi. Bu sezon All Star formatı ile düzenlenecek olan MasterChef All Star yarışmasının ne zaman, saat kaçta ve yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. MasterChef All Star fragmanlarında yer almayan Somer Şef'in yarışmada neden olmadığı ve yerine hangi şefin geldiği araştırılıyor. Peki, MasterChef All Star ne zaman, saat kaçta başlayacak? MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MasterChef'in eski yarışmacılarının bir araya gelerek şampiyonluk için yarışacağı MasterChef All Star yarışmasının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. MasterChef All Star yarışması 14 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'da TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Uğur Kardaş

Eren Kaşıkçı

Barbaros Yoloğlu

Metin Yavuz

Sergen Özer

Sefa Okyay Kılıç

Eray Aksungur

Kıvanç Karadeniz

Hasan Biltekin

Fatma Nur Uçar

Ayaz Geçer

Tolga Şener

Cemre Uyanık

Alican Sabunsoy

Mustafa Aydın

Esra Tokelli

Dilara Başaran

Rıfat Yurttaş

Suna Aydın

Kerem Giritlioğlu

Tahsin Küçük

Ebru Has

Yağız Özçelik

Batuhan Bayır

Faruk Batuhan Öner

Gülşah Suna

Duygu Acarsoy Atun

Pelin Zaman

MASTERCHEF ALL STAR SOMER SİVRİOĞLU NEDEN YOK?

MasterChef All Star'ın klasikleşmiş jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu'nun yarışmada neden olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Somer Sivrioğlu'nun MasterChef All Star'da olmayışının ardında yerine kimin geldiği yayınlanan fragman ile birlikte belli oldu. MasterChef All Star'ın yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı biliniyor.

İlk duruşmaya Somer Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE BİRİNCİLERİ

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz

MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİLERİ

2018 - Kerem Giritlioğlu

2019 - Alican Sabunsoy

2020 - Barbaros Yoloğlu

2021 - Hasan Biltekin

2022 - Kıvanç Karadeniz