27 Ağustos'ta Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te bu hafta kadroya hangi isim eklendi?

MasterChef All Star'da yarışmacıları gözyaşlarına boğan bir eleme yaşandı. Yaptığı hata nedeniyle yarışmadan elenen yarışmacı herkesi şaşkına çevirdi. MasterChef All Star'da 27 Ağustos akşamı yayımlanan yeni bölümde elenen yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 22:35
27 Ağustos'ta Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te bu hafta kadroya hangi isim eklendi?
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MasterChef All Star'da mücadele hız kesmeden devam ederken her hafta bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda ediyor. İzleyiciler, MasterChef All Star'da dün akşam kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'İN BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİM?

Bu hafta potada olan isimler; Tolga, Gamze, Dilara, Ayaz, Barış, Eray ve Batuhan oldu...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef eleme potasından kurtulan ilk isim Gamze oldu. Yarışmacılar iki turlu eleme gecesi yaşadılar. Üç yarışmacı potadan kurtulacak kalan isimler ise yaratıcılık yemeği yaparak elenmekten kurtulmaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında eleme oyununun ilk etabında en başarılı yemeği hazırlayan Gamze oldu. Eleme oyununda ikinci ise Tolga oldu. Eleme turunda en başarılı üçüncü tabağı yapan isim Batuhan oldu. 

Böylece eleme turunun ikinci etabında Eray, Ayaz, Dilara ve Barış yarıştı..

MASTERCHEF İKİNCİ TURDA HANGİ YEMEK YAPILDI?

Masterchef Türkiye yedinci haftanın ikinci eleme oyununda Mehmet şefin imza yemeği olan Fıstık yapıldı. Potada olan isimler; Ayaz, Dilara, Eray ve Barış şefin tabağına en yakın yemeği 1 saatte yapmak için kolları sıvadı.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Kritik eleme oyunu 2. etabında; Ayaz, Eray,  Barış ve Dilara şefin imza yemeğine en yakın tabağı hazırlamak için mücadele verdi. 

Potadaki isimler, Mehmet Şef'in imza yemeği Fıstık'ı yaptı. Turun kazananı Ayaz, ikinci ise Dilara oldu. 

MasterChef eleme oyunun ikinci turunda Barış ve Eray sona kaldı. 

ERAY ELENDİ...

Masterchef Türkiye Allstar'da 7. haftada elenen isim Eray oldu.

8. HAFTADA KADROYA KİM EKLENECEK?

Masterchef Türkiye Allstar'da yeni haftada kadroya eklenen isim Kerem oldu. 8. haftadan itibaren Kerem de tüm yarışmacılar gibi ter dökecek. 


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