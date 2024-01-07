MasterChef finalisti Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?
MasterChef All Star için geri sayım başladı. MasterChef All Star sezonunda yaklaşık 6,5 aydır şampiyonluk için mücadele veren Esra Tokelli, Tahsin ile beraber finale kaldı. Peki, MasterChef finalisti Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?
MasterChef All Star'da finalist Esra Tokelli oldu. 'MasterChef Esra Tokelli kimdir?' sorusu arama motorlarında aratılamaya başlandı. Peki, MasterChef finalisti Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?
ESRA TOKELLİ KİMDİR?
Esra Tokelli, 2020 yılında yarıştığı MasterChef Türkiye sezonunda adını duyurmuş isimler arasında yer alıyor. Programda hazırladığı yemeklerle dikkat çeken MasterChef Esra İstanbul doğumludur. 46 yaşında olan Esra Tokelli'nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.
Aşçılıkla ilgilenen Esra Tokelli, bir dönem yayınlanan Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış ve birinci olmuştur.
Yemek yapmayı ve vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten Esra Tokelli, MasterChef'e bu yüzden katıldığını ifade etmişti.
Kendisine ait bir restoranı olan MasterChef Esra, yemeklerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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