Şampiyonların sezonunda birinci belli oldu... En gergin final gecesi: Tahsin'e ne oldu?

Yayınlanma: 07.01.2024 - 20:05

Güncelleme: 08.01.2024 - 00:48

MasterChef Allstar TV8 ekranlarında final bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Finale kalan yarışmacılar 90 dakikada Somer, Mehmet ve Danilo şef için 3 farklı türde üçer tabak hazırlayacak. Büyük final için yarışmacılar önlüklerini giydi. Peki, MasterChef Allstar şampiyonu kim oldu? Şampiyonların sezonun birincisi belli olacak...

MASTERCHEF ALLSTAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Allstar'da beklenen gün geldi. Finale kalan Tahsin ve Esra 90 dakikada başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerinden her bir yemek için 3'er tabak çkaracak.

Esra'nın Menüsü

Başlangıç: Toprağın İkramı

Ana Yemek: Kuzum

Tatlı: Çocukluğum

Tahsin'in Menüsü

Başlangıç: Anadolu

Ana Yemek: Dalyan Köfte

Tatlı: Çıtır Baklava

İKİNCİ TURDA FARK ÇOK AZ

İlk turun ardından Esra 22,5 Tahsin ise 21 puan topladı. İkinci turda yarışmacılardan uluslararası yemeklerden oluşan bir menü istendi. Yarışmacıların süresi yine 90 dakika oldu.

Esra'nın Menüsü

Başlangıç: Lokum

Ana Yemek: Denizin Işıltıları

Tatlı: Lezzetin Noktaları

Tahsin'in Menüsü

Başlangıç: Cannoli Ceviche

Ana Yemek: Dana Yanak

Tatlı: Tiramisu

İkinci turun ardından Esra 44,5 puana ulaştı. Tahsin ise 42,5 puana ulaştı. Yarışmacılar ikinci turun ardından canlı yayında imza yemeklerini yaptı.

BİRİNCİ BELLİ OLDU!

Yarışmacılar final etabının üçüncü turunda imza yemeklerini yaptı. Tahsin 66,5 puana ulaştı. Esra ise toplam 69,5 puan ile şampiyon oldu.

TAHSİN'E NE OLDU?

Esra'nın puanı açıklanırken Tahsin fenalaştı. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Tahsin ufak bir aranına ardından stresten ve açlıktan fenalaştığı açıkladı.