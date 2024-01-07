Şampiyonların sezonunda birinci belli oldu... En gergin final gecesi: Tahsin'e ne oldu?
MasterChef Allstar uzun bekleyişin ardından final bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'in final bölümü; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yönetiminde ekranlardaki yerini aldı. Peki, MasterChef Allstar şampiyonu kim oldu? Şampiyonların sezonun birincisi belli olacak...
MasterChef Allstar TV8 ekranlarında final bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Finale kalan yarışmacılar 90 dakikada Somer, Mehmet ve Danilo şef için 3 farklı türde üçer tabak hazırlayacak. Büyük final için yarışmacılar önlüklerini giydi. Peki, MasterChef Allstar şampiyonu kim oldu? Şampiyonların sezonun birincisi belli olacak...
MASTERCHEF ALLSTAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Allstar'da beklenen gün geldi. Finale kalan Tahsin ve Esra 90 dakikada başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerinden her bir yemek için 3'er tabak çkaracak.
Esra'nın Menüsü
Başlangıç: Toprağın İkramı
Ana Yemek: Kuzum
Tatlı: Çocukluğum
Tahsin'in Menüsü
Başlangıç: Anadolu
Ana Yemek: Dalyan Köfte
Tatlı: Çıtır Baklava
İKİNCİ TURDA FARK ÇOK AZ
İlk turun ardından Esra 22,5 Tahsin ise 21 puan topladı. İkinci turda yarışmacılardan uluslararası yemeklerden oluşan bir menü istendi. Yarışmacıların süresi yine 90 dakika oldu.
Esra'nın Menüsü
Başlangıç: Lokum
Ana Yemek: Denizin Işıltıları
Tatlı: Lezzetin Noktaları
Tahsin'in Menüsü
Başlangıç: Cannoli Ceviche
Ana Yemek: Dana Yanak
Tatlı: Tiramisu
İkinci turun ardından Esra 44,5 puana ulaştı. Tahsin ise 42,5 puana ulaştı. Yarışmacılar ikinci turun ardından canlı yayında imza yemeklerini yaptı.
BİRİNCİ BELLİ OLDU!
Yarışmacılar final etabının üçüncü turunda imza yemeklerini yaptı. Tahsin 66,5 puana ulaştı. Esra ise toplam 69,5 puan ile şampiyon oldu.
TAHSİN'E NE OLDU?
Esra'nın puanı açıklanırken Tahsin fenalaştı. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Tahsin ufak bir aranına ardından stresten ve açlıktan fenalaştığı açıkladı.
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