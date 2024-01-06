MasterChef All Star'ın dördüncüsü belli oldu: Bir gecede iki kaşık atıldı!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:21

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:21

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef All Star'ın dün geceki bölümünde Esra, Tahsin, Barbaros ve Hasan elenmemek için mücadele etti.

Şefler dün gece yarışmacılardan, 'Yeşil konsept'te menüler yapmalarını istedi. Yarışmacılara ilk turda yeşil renkli soğuk başlangıç, ikinci turda ana yemek, üçüncü turda da tatlı yemekleri verildi.

İlk etapta yarışmacıların yemeklerinin şeflerden aldığı puanlar şöyle oldu:

Esra: 19,5 puan,

Barbaros: 22 puan

Hasan: 20,5 puan

Tahsin: 22 puan

İkinci turda ise yarışmacılar yeşil renkli ana yemek hazırladılar. İkinci turun sonunda da birinci olan Tahsin'in yaptığı yemek şefler tarafından çok beğenildi.

Danilo ve Somer Şef'ten 9, Mehmet Şef'ten 8,5 puan alan Tahsin'e Somer Şef altın kaşık attı. Böylece Tahsin, MasterChef All Star'da sezonun 4. kaşığını alan isim oldu.

Yarışmacıların ikinci turda aldıkları puanlar şöyle:

Esra: 43 puan

Barbaros: 45,5 puan

Hasan: 45,5 puan

Tahsin: 48,5 puan aldı.

Gecenin son etabında yarışmacılar tatlı yaptı. Üç etabın sonunda gecenin birincisi Hasan oldu. Danilo Şef tarafından tatlısı beğenilen Hasan'a altın kaşık atıldı.

Şeflerin verdikleri toplam puanlar şöyle oldu:

Esra: 65,5 puan

Barbaros: 64 puan

Hasan: 72 puan

Tahsin: 68,5 puan aldı.

BARBAROS VEDA ETTİ

Barbaros gecenin sonunda en düşük puanı alarak MasterChef'e veda etti. Barbaros'un elenmesinin ardından yarı finale Esra, Hasan ve Tahsin kaldı.

Masterchef All Star'ı dördüncü olarak tamamlayan Barbaros, "Keyifli bir dönemdi. Başından sonuna kadar pişman olduğum hiçbir şey yok. Geldiğimden beri tek gayem kupayı almaktı. Onun için çaba gösterdim. Hiçbir şekilde pişmanlığım yok. Ekleyebileceğim çok şey olabilirdi" diye konuştu.