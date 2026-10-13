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MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef Türkiye haftanın takımları

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef Türkiye haftanın takımları

13.10.2026 00:03:00
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Haber Merkezi
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MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef Türkiye haftanın takımları

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık heyecanı yaşanıyor. 12 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümde mavi takım kaptanı olmak için yarışmacılar hünerlerini sergilerken, gözler kaptanlık oyununu kazanacak isme çevrildi. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef Türkiye haftanın takımları

MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı kaptanlık oyunuyla devam ediyor. 12 Ekim Pazartesi akşamı yayımlanan bölümde yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden geçecek en başarılı tabağı hazırlamak için mücadele ediyor. Kaptanlık oyununun sonucuyla birlikte mavi takımın kaptanı ve onun belirleyeceği kırmızı takım kaptanı belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef Türkiye haftanın takımları

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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 12 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanacak bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim Muhammed oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından kaptan, karşı takımın kaptanını da seçti. Kırmızı takım kaptanı Kübra oldu.

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