MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı kaptanlık oyunuyla devam ediyor. 12 Ekim Pazartesi akşamı yayımlanan bölümde yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden geçecek en başarılı tabağı hazırlamak için mücadele ediyor. Kaptanlık oyununun sonucuyla birlikte mavi takımın kaptanı ve onun belirleyeceği kırmızı takım kaptanı belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ekim Pazartesi MasterChef Türkiye haftanın takımları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 12 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanacak bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim Muhammed oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından kaptan, karşı takımın kaptanını da seçti. Kırmızı takım kaptanı Kübra oldu.