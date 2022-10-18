MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef 2022 yarışmasında kaptanlık için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Elemenin ardından haftanın yeni takımları belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu?
TV8'de yayınlanan MasterChef yarışması bu akşamki bölümünde kaptanlık mücadelesiyle ekranlara geldi. Programın pazar günü yayımlanan bölümünde hayallerine veda eden isim Çağatay olmuştu. Bu haftaki kaptanlık yarışı için yarışmacılar en güzel lahmacunu yapmak için kıyasıya mücadele ettiler. İşte, Masterchef'te bu hafta kaptanlık yarışını kazanan isim...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık seçme oyununda jüriler lahmacun yapılmasını istedi. En iyi lahmacun yapan Büşra ve Fatmanur oldu. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim ise Büşra oldu.
Masterchef'te bu haftanın mavi takım kadrosu ise şöyle:
Mavi takım kaptanı: Büşra
Gamze
Tayfun
Görkem
Burak Kaya
Serpilay
Ayaz
Burak
Masterchef'te bu haftanın kırmızı takım kadrosu ise şöyle:
Kırmızı takım kaptanı: Tolga
Metin
Yağız
Atike
Kıvanç
Barış
Fatma Nur
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- Covid-19'a yakalanmayanların sırrı ortaya çıktı
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- 'Erdoğan'ın seçimde kullanması için...'
- Banka promosyonu alanlar dikkat!