MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef 2022 yarışmasında kaptanlık için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Elemenin ardından haftanın yeni takımları belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 00:18
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu?
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TV8'de yayınlanan MasterChef yarışması bu akşamki bölümünde kaptanlık mücadelesiyle ekranlara geldi.  Programın pazar günü yayımlanan bölümünde hayallerine veda eden isim Çağatay olmuştu. Bu haftaki kaptanlık yarışı için yarışmacılar en güzel lahmacunu yapmak için kıyasıya mücadele ettiler. İşte, Masterchef'te bu hafta kaptanlık yarışını kazanan isim...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

Kaptanlık seçme oyununda jüriler lahmacun yapılmasını istedi. En iyi lahmacun yapan Büşra ve Fatmanur oldu. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim ise Büşra oldu. 

Masterchef'te bu haftanın mavi takım kadrosu ise şöyle:

Mavi takım kaptanı: Büşra

Gamze

Tayfun

Görkem

Burak Kaya

Serpilay

Ayaz

Burak

Masterchef'te bu haftanın kırmızı takım kadrosu ise şöyle:

Kırmızı takım kaptanı: Tolga

Metin

Yağız

Atike

Kıvanç

Barış

Fatma Nur


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