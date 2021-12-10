MasterChef'te gündeme geldi: Cennet çamuru nedir, nasıl yapılır? İşte cennet çamuru tarifi ve malzemeleri...
Kilis’in meşhur lezzetlerinden olan cennet çamuru, aslen Halep yöresine ait bir tatlı olarak biliniyor. Koyunun doğumdan sonra vermiş olduğu sütten yapılan ağız kaymağı ise cennet çamurunun olmazsa olmaz malzemesi olarak tanınıyor. Peki cennet çamuru nedir, nasıl yapılır? İşte cennet çamuru tarifi ve malzemeleri...
TV8'de yayınlanan MasterChef programı, yine bir başka lezzeti gündeme getirdi. 'Cennet çamuru' kısa sürede yarışmanın izleyicileri tarafından internette en çok aratılan tatlardan oldu.
Tarifi merak edilen tatlılardan olan cennet çamuru, Kilis denince akla gelen lezzetlerden. Sevilen lezzetin malzemeleri ve tarifi de merak ediliyor.
Peki cennet çamuru nedir, nasıl yapılır?
CENNET ÇAMURU NEDİR?
Cennet çamuru ve kaymaklı kırma künefe gibi isimlerle bilinen bu tatlı, Türkiye’de en çok Kilis’te yapılmakta ve tüketilmektedir.
Kilisli ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye’nin her tarafında büyük ilgi görmektedir.
Yapımı oldukça meşakatli olan tatlıda, kırma künefe, bol fıstık, şeker, pudra şekeri ve tarçın gibi malzemeler yer alıyor.
CENNET ÇAMURU MALZEMELERİ NELER?
1 su bardağı dövülmüş yeşil fıstık,
1 rulo kaymak
200 gr. kadayıf
100 gr. tereyağı,
2 su bardağı toz şeker,
CENNET ÇAMURU NASIL YAPILIR?
Kadayıflar tahta üzerinde yağa sürülmüş bıçakla 1 cm boyunda kıyılır. 50 cm çapında yuvarlak bir tepside yağ eritilir. Kırılan kadayıfla karıştırılır.
Kadayıfın yarısı tepsiye konur. 2 su bardağı şeker kadayıfın ortasına konur. Kalan kadayıflarla şekerin üzeri kapatılır. Kadayıfın üzeri başka bir tepsi ile örtülür. Bu şekilde kısık ateşte kadayıf alttan pembeleşinceye ve şeker eriyinceye kadar pişirilir.
Ardından 2 su bardağı şekerin üzerine 1 su bardağı su konur ve çelik bir tencerede kaynatılarak koyu kıvamlı bir şerbet hazırlanır. Kavrulmuş kadayıfın üzerine dökülür. Karıştırılarak ateşten alınır.
Üzerine 200 gr kuş pisi çekilmiş fıstık eklenir ve karıştırılır.
Kadayıf tepsiye bir parmak kalınlığında yayılır ve üzerine boşluk bırakmadan öbek öbek kaymak konur.
Kaymağın üzerine pudra şekeri eklenir. Dövülmüş fıstık serpildikten sonra tarçınla süslenir.
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