MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım MasterChef kaptan kim oldu?

Yayınlanma: 18.11.2024 - 23:03

Güncelleme: 18.11.2024 - 23:03

Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi mantıyı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 18 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

18 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde en iyi mantıyı yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olmaya hak kazanacak.

En iyi mantıyı yaparak mavi takımın kaptanı olan isim Onur oldu.

Kırmızı takım kaptanı da Eda oldu.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Ezgi oldu.