MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Salı MasterChef Türkiye'deki büyük ödül nedir?

Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:10

Güncelleme: 20.11.2024 - 00:10

MasterChef Türkiye, 19 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan bölümüyle izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Yarışmacılar, bu kez ödül oyununda hünerlerini sergilemek için mutfakta yerlerini aldı. Bireysel olarak gerçekleşen ödül oyununda, ilk etapta başarılı olan yarışmacılar final turuna yükseldi ve büyük ödülü kazanmak için tüm yeteneklerini ortaya koyarak kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Salı MasterChef'teki büyük ödül nedir? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu ödül oyunu gecesi yaşandı. Yarışmacılar, marketten seçilen 7 farklı malzemeyi iki ayrı yemekte kullanarak jüriyi etkilemeye çalıştı. Zorlu geçen mücadele sonunda Erim, sergilediği başarılı performansıyla büyük ödülün sahibi oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNDA ÖDÜL NE KADAR?

MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu olmuştu. Yarışmanın sonunda ödülü kazanan yarışmacı, 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.