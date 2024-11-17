MasterChef'te 17 Kasım'da kim elendi? MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
MasterChef Türkiye'de 15. haftada yarışmaya veda eden isim araştırılıyor. Peki, MasterChef'te 17 Kasım'da kim elendi? MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
MasterChef Türkiye'de kıyasıya rekabetin sürdüğü 15. hafta bitti. 4 ismin eleme potasına dahil olduğu yarışmada eleme potasındaki isimler iki turdan oluşan eleme gecesinde ter dökecek. Peki, MasterChef'te 17 Kasım'da kim elendi? MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 14. haftada yarışmaya veda eden isim Nigar oldu.
MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2024 yarışmacıları tantuni yaparak mavi takım kaptanı olmaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından en iyi tantuniyi yaparak mavi takım kaptanı olan isim Semih oldu. Semih karşısına takım kaptanı olarak Erim'i seçti.
MAVİ TAKIM
Semih (Kaptan)
Onur
Kerem
Eda
Muratcan
Ezgi
KIRMIZI TAKIM
Erim (K)
Emre
Alper
Beyza
Kaan
Şirin
TAKIM OYUNLARINI KİM KAZANDI?
15. haftanın 3 takım oyununu da Erim kaptanlığındaki kırmızı takım kazandı. Yapılan oylamaların sonucunda mavi takımdan Eda, Muratcan ve Ezgi eleme potasına dahil oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Ezgi
Muratcan
Eda
Alper
MASTERCHEF'TE 17 KASIM'DA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin 15. haftasında yarışmaya veda edecek isim iki turlu eleme gecesinin ardından belli olacak. Memecik zeytini kullanılarak yaratıcılık turu gerçekleşecek. 2. etapta şefler tarafından istenilen yemek ise uskumru dolması oldu. İki etabın sonunda yarışmaya veda eden isim belli olacak.
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