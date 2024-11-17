Yayınlanma: 17.11.2024 - 00:38

Güncelleme: 17.11.2024 - 00:38

MasterChef'te kaşık ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Sezonun ikinci kaşığı, jüriyi etkileyen mükemmel tabağa verildi. Yarışmacılar, jüriyi etkilemek ve ödülü kazanmak adına mutfakta tüm hünerlerini sergilerken, en güzel kadınbudu köfteyi yapmak için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, MasterChef'in son bölümünde Danilo Şef kaşık attı! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım günü MasterChef'te kaşığı kim aldı? İşte, ayrıntılar...

DANILO ŞEF EN BAŞARILI TABAĞA KAŞIK ATTI

MasterChef'te ödül oyununu kazanan, kadınbudu köfte tabaklarıyla belirlendi ve jüri, yapılan tariflerden birine kaşık attı.

MASTERCHEF KAŞIK ALARAK ÖDÜLÜ KAZANAN YARIŞMACI KİM OLDU?

16 Kasım günü ekrana gelen bölümde kaşık alarak ödülü kazanan yarışmacı Onur oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Ezgi

Muratcan

Eda

Alper