MasterChef'in son bölümünde Danilo Şef kaşık attı! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım günü MasterChef'te kaşığı kim aldı?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar ödül kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef'in son bölümünde Danilo Şef kaşık attı! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım günü MasterChef'te kaşığı kim aldı?
MasterChef'te kaşık ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Sezonun ikinci kaşığı, jüriyi etkileyen mükemmel tabağa verildi. Yarışmacılar, jüriyi etkilemek ve ödülü kazanmak adına mutfakta tüm hünerlerini sergilerken, en güzel kadınbudu köfteyi yapmak için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, MasterChef'in son bölümünde Danilo Şef kaşık attı! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım günü MasterChef'te kaşığı kim aldı? İşte, ayrıntılar...
DANILO ŞEF EN BAŞARILI TABAĞA KAŞIK ATTI
MasterChef'te ödül oyununu kazanan, kadınbudu köfte tabaklarıyla belirlendi ve jüri, yapılan tariflerden birine kaşık attı.
MASTERCHEF KAŞIK ALARAK ÖDÜLÜ KAZANAN YARIŞMACI KİM OLDU?
16 Kasım günü ekrana gelen bölümde kaşık alarak ödülü kazanan yarışmacı Onur oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Ezgi
Muratcan
Eda
Alper
Etiketler: #MasterChef ödül oyunu #MasterChef #masterchef eleme
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