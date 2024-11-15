MasterChef karnıyarık nasıl yapılır? Enfes karnıyarık tarifi...

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:25

Güncelleme: 15.11.2024 - 17:25

Türk mutfağının en sevilen ve klasikleşmiş yemeklerinden biri olan karnıyarık, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezi olarak öne çıkar. İçi kıymalı harçla doldurulan yumuşacık patlıcanların nefis domates sosuyla buluştuğu bu lezzet, hem görsel bir şölen sunar hem de tadıyla damakları şenlendirir. Peki, MasterChef karnıyarık nasıl yapılır? İşte, enfes karnıyarık tarifi...

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler:

5-6 adet orta boy patlıcan

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ (patlıcanları kızartmak için)

İç harç için:

250-300 gram orta yağlı kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş veya ince kıyılmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 adet yeşil biber (küçük doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kırmızı biber (isteğe bağlı)

Bir tutam maydanoz (ince kıyılmış)

Sos için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Üzeri için:

1 adet domates (dilimlenmiş)

1 adet yeşil biber (uzun kesilmiş)

KARNIYARIK YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayın ve sap kısımlarını temizleyin, ancak saplarını tamamen kesmeyin.

Her bir patlıcanın ortasına, dikkatlice uzunlamasına bir kesik atın. Kesik çok derin olmamalı; içini doldurabileceğiniz kadar açılması yeterlidir.

Tuzlu su dolu bir kabın içerisine patlıcanları koyarak acılığını almak için yaklaşık 20 dakika bekletin.

Sürenin sonunda patlıcanları sudan çıkarıp kurulayın.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve patlıcanları çevirerek kızartın.

Kızaran patlıcanları fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve ince doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Kıymayı ekleyip rengi dönene kadar pişirin.

Sarımsağı, doğranmış biberi ve salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Rendelenmiş domatesleri, tuz ve baharatları ekleyin.

Harcı kısık ateşte 5-6 dakika kadar pişirerek lezzetlerin birbirine karışmasını sağlayın.

Ocağı kapattıktan sonra kıyılmış maydanozu ekleyin ve harcı karıştırın.

Kızarttığınız patlıcanları fırın kabına yerleştirin.

Ortalarındaki kesikleri bir kaşık yardımıyla nazikçe açın ve hazırladığınız kıymalı harcı içine doldurun.

Üzerlerine dilimlenmiş domates ve yeşil biber yerleştirerek görselliği artırabilirsiniz.

Bir kasede domates salçasını sıcak su ile karıştırarak homojen bir sos hazırlayın.

Sosun içine bir tutam tuz eklemeyi unutmayın.

Hazırladığınız sosu patlıcanların üzerine ve fırın kabının tabanına eşit şekilde dökün.

Karnıyarıkları önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Sosun kaynadığından ve patlıcanların yumuşadığından emin olun.

Üzerine kıyılmış taze maydanoz serperek hem renk hem de lezzet açısından bir dokunuş yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!