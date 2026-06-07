Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şefin jürisinde bulunduğu MasterChef Türkiye için büyük merak başladı. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? 2026 - 2027 MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu mu?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl Survivor biter bitmez ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin bu yıl da Survivor sona erdiğinde yayınlanması bekleniyor.

Survivor 2026 sezonu bu yıl 19 Haziran'da sona ereceği duyuruldu.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon bölümleri de 20 Haziran'da ekrana gelmesi bekleniyor.