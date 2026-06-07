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TV yayın akışı 7 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 7 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

7.06.2026 09:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 7 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

7 Haziran 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 7 Haziran Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın son gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 7 Haziran Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 A.B.İ

15.50 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Daha 17

13.00 Pazar Gezmesi

14.00 Arda ile Omuz Omuza

15.00 Daha 17

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Her Yerde Sen

15.45 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kendi Yolumda

22.30 Anamız Var 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Cafer’in Çilesi

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

15.00 Selvi Boylum Al Yazmalım

16.45 Şaşkın Damat

18.25 Ana Haber

20.00 Aykut Enişte

22.30 Görümce

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Çok Güzel Hareketler 2

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

23.30 Alemde Bir Gece

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 Balkan Ninnisi

09.00 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

14.05 Lingo Türkiye

15.30 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

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