TV yayın akışı 7 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın son gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 7 Haziran Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 A.B.İ
15.50 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Daha 17
13.00 Pazar Gezmesi
14.00 Arda ile Omuz Omuza
15.00 Daha 17
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Her Yerde Sen
15.45 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kendi Yolumda
22.30 Anamız Var 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Cafer’in Çilesi
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
15.00 Selvi Boylum Al Yazmalım
16.45 Şaşkın Damat
18.25 Ana Haber
20.00 Aykut Enişte
22.30 Görümce
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Çok Güzel Hareketler 2
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
23.30 Alemde Bir Gece
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.30 Balkan Ninnisi
09.00 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
14.05 Lingo Türkiye
15.30 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026