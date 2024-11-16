Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:44

Güncelleme: 16.11.2024 - 00:44

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, heyecan dolu ödül için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Son eleme adayı belirlenirken, TV8 ekranlarında izleyiciler büyük bir heyecana tanıklık etti. Şef yarışmasında sona yaklaşıldıkça rekabet giderek daha da arttı. Peki, MasterChef Türkiye'de 15 Kasım günü 4. eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KARNIYARIK GECESİ

Karnıyarık yaparak yarışan yarışmacılar, potaya girmemek adına kıyasıya mücadele etti. İki etaptan oluşan oyun sonunda, potaya giren son eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF'TE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son eleme adayı Alper oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Ezgi

Muratcan

Eda

Alper