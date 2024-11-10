Yayınlanma: 10.11.2024 - 19:54

Güncelleme: 11.11.2024 - 00:56

MasterChef Türkiye'de 14. haftanın dört eleme adayı takım oyunları ve son bireysel yarışmanın ardından belli oldu. Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? 10 Kasım'da MasterChef'e veda eden isim kim oldu? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 14. haftada yarışmaya veda eden isim Akın oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 14. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Şirin oldu. En başarılı pizzayı hazırlayan Şirin gecenin birincisi, Ezgi ikincisi oldu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi Takım kaptanı olan Şirin, Kırmızı Takım kaptanlığına Semih'i seçti. Yapılan avantaj oyununda Semih Şirin'i yenerek avantajı elde ederek kendi takımındaki Erim'i, Mavi Takımdan Emre'yle yer değiştirdi.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Şirin (Kaptan)

Onur

Eda

Muratcan

Alper

Erim

KIRMIZI TAKIMLAR KİMLER VAR?

Semih (Kaptan)

Kerem

Emre

Ezgi

Kaan

Nigar

5 KASIM'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununda kazanan isim Kaan oldu. Yapılan oylamanın ardından ilk eleme adayı olarak Nigar belirlendi.

6 KASIM'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci takım oyununda kaybeden taraf kırmızı takım oldu. Kerem'in bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından oylamada Kaan ve Semih 5'er oy aldı. Kaptan Semih haftanın ikinci eleme adayı seçmek zorunda kaldı ve potaya Kaan'ı gönderdi.

7 KASIM'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gecenin sonunda takım oyununu mavi takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan Alper dokunulmazlığın sahibi olurken takım arkadaşlarının hepsinden oy alan Eda haftanın 3. eleme adayı olarak eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 4. ve son eleme adayı Semih oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te 150 bin TL’lik büyük ödül için gerçekleşen heyecan dolu yarışmada büyük ödülün sahibi Semih oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Nigar

Kaan

Eda

Semih

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

10 Kasım'da yayımlanan programda yarışmaya Nigar veda etti. İlk turda tabağında kasnak unutan Nigar'ın tabağı değerlendirmeye alınmadı. İki turda rakiplerin daha az puan toplayan Nigar böylece elenen isim oldu.