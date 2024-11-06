MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? 5 Kasım'da eleme potasına kim girdi?
MasterChef Türkiye'de 14. haftanın ilk eleme adayı merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? 5 Kasım'da eleme potasına kim girdi?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde 14. haftanın ilk takım oyunu oynandı. Gecenin sonunda bir isim eleme potasına dahil oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? 5 Kasım'da eleme potasına kim girdi?
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 14. haftada yarışmaya veda eden isim Akın oldu.
MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te 14. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Şirin oldu. En başarılı pizzayı hazırlayan Şirin gecenin birincisi, Ezgi ikincisi oldu.
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi Takım kaptanı olan Şirin, Kırmızı Takım kaptanlığına Semih'i seçti. Yapılan avantaj oyununda Semih Şirin'i yenerek avantajı elde ederek kendi takımındaki Erim'i, Mavi Takımdan Emre'yle yer değiştirdi.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Şirin (Kaptan)
Onur
Eda
Muratcan
Alper
Erim
KIRMIZI TAKIMLAR KİMLER VAR?
Semih (Kaptan)
Kerem
Emre
Ezgi
Kaan
Nigar
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununda kazanan isim Kaan oldu. Yapılan oylamanın ardından ilk eleme adayı olarak Nigar belirlendi.
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