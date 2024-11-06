Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:20

Güncelleme: 06.11.2024 - 00:20

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde 14. haftanın ilk takım oyunu oynandı. Gecenin sonunda bir isim eleme potasına dahil oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? 5 Kasım'da eleme potasına kim girdi?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 14. haftada yarışmaya veda eden isim Akın oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 14. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Şirin oldu. En başarılı pizzayı hazırlayan Şirin gecenin birincisi, Ezgi ikincisi oldu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi Takım kaptanı olan Şirin, Kırmızı Takım kaptanlığına Semih'i seçti. Yapılan avantaj oyununda Semih Şirin'i yenerek avantajı elde ederek kendi takımındaki Erim'i, Mavi Takımdan Emre'yle yer değiştirdi.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Şirin (Kaptan)

Onur

Eda

Muratcan

Alper

Erim

KIRMIZI TAKIMLAR KİMLER VAR?

Semih (Kaptan)

Kerem

Emre

Ezgi

Kaan

Nigar

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununda kazanan isim Kaan oldu. Yapılan oylamanın ardından ilk eleme adayı olarak Nigar belirlendi.