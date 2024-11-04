Yumuşacık hamuru enfes sosuyla leziz pizza tarifi... MasterChef pizza nasıl yapılır?
Evde yapılan pizza, hem damak tadınıza uygun malzemeleri dilediğiniz gibi seçmenize hem de sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz sıcacık bir lezzet sunar. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, dışarıdaki pizzalardan eksik kalmayan, hatta onlardan daha lezzetli bir sonuç elde edeceksiniz. İşte enfes MasterChef pizza tarifi...
Evde yapılan mis gibi pizza kokusuna kim hayır diyebilir? İstediğiniz malzemelerle zenginleştirebileceğiniz bu pizza tarifi, dışarıdan sipariş etmeye gerek kalmadan lezzetli bir pizza hazırlamanızı sağlıyor. İncecik hamuru, eriyen peynirleri ve damak zevkinize göre ekleyebileceğiniz bol malzemesiyle nefis bir pizza yapmak için işte adım adım rehber!
MALZEMELER
Hamur için:
2 su bardağı un
1 çay kaşığı instant maya
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
3/4 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Sos için:
3 yemek kaşığı domates püresi veya rendelenmiş domates
1 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı fesleğen
Tuz ve karabiber
Üzeri için:
1,5 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri
İsteğe göre mantar, biber, sucuk, zeytin, mısır vb.
YAPILIŞI
Un, maya, şeker ve tuzu geniş bir kapta karıştırın. Ilık suyu ve zeytinyağını ekleyip ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 30 dakika mayalanması için bekletin.
Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın, ezilmiş sarımsağı ekleyip kısa bir süre soteleyin. Domates püresini, kekik, fesleğen, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte sos koyulaşana kadar pişirin, kenara alın.
Mayalanan hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alın ve yuvarlak bir pizza şekline getirin. İnce bir taban için oklava veya elinizle açarak istediğiniz kalınlıkta yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hamuru yerleştirin.
Hamurun üzerine sosu sürün, rendelenmiş peyniri serpin ve dilediğiniz malzemeleri ekleyin.
Önceden ısıtılmış 220°C fırında, yaklaşık 12-15 dakika, kenarları altın rengi olana ve peynir eriyip hafifçe kızarana kadar pişirin.
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