Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:28

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:28

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Akın'ın yaşamı merak edildi. TV8 ekranlarında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nu buluşturan yarışma programı MasterChef Türkiye'de Akın Kızıltaş'ın yaşamı merak edildi. Peki, MasterChef Akın kim, kaç yaşında, nereli? MasterChef Akın elendi mi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF AKIN KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Akın Kızıltaş 28 yaşında. Mersinli olan Akın, 10 yıldan uzun süredir mutfakta yer alıyor.

MASTERCHEF AKIN ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda ana kadroda yer alan yarışmacılardan Akın Kızıltaş, 13. haftada 7. eleme adayı olarak potaya girmişti. Akın 13. haftada yarışmaya veda eden isim oldu.