MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te 8 Aralık'ta yarışmaya veda eden yarışmacı...

MasterChef Türkiye'de 8 Aralık'da yarışmaya veda eden isim araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te 8 Aralık'ta yarışmaya veda eden yarışmacı...

MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te 8 Aralık'ta yarışmaya veda eden yarışmacı...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 00:25

8 Aralık 2024 Pazar akşamı MasterChef Türkiye'de büyük eleme heyecanı yaşandı. Eleme adayları şeflerin verdiği zorlu görev kapsamında Kapıdağ mor soğanı kullanarak yaratıcı yemekler hazırlamak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te 8 Aralık'ta yarışmaya veda eden yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Emre

Erim

Beyza

Şirin

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta en düşük puanlı tabağı yaparak elenen isim EMRE oldu.

MASTERCHEF 8 ARALIK 2024 ELEME GECESİ PUAN DURUMU

ERİM: 40,5

BEYZA: 38

EMRE: 31

ŞİRİN: 34,5


Etiketler: #MasterChef #Masterchef Türkiye #eleme

İlgili Haberler

Enfes Dim Sum tarifi... MasterChef Dim Sum nasıl yapılır?

Enfes Dim Sum tarifi... MasterChef Dim Sum nasıl yapılır?
Şef Erşan Yılmaz kimdir? MasterChef'in konuğu Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Şef Erşan Yılmaz kimdir? MasterChef'in konuğu Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler