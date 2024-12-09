Yayınlanma: 09.12.2024 - 00:25

Güncelleme: 09.12.2024 - 00:25

8 Aralık 2024 Pazar akşamı MasterChef Türkiye'de büyük eleme heyecanı yaşandı. Eleme adayları şeflerin verdiği zorlu görev kapsamında Kapıdağ mor soğanı kullanarak yaratıcı yemekler hazırlamak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te 8 Aralık'ta yarışmaya veda eden yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Emre

Erim

Beyza

Şirin

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta en düşük puanlı tabağı yaparak elenen isim EMRE oldu.

MASTERCHEF 8 ARALIK 2024 ELEME GECESİ PUAN DURUMU

ERİM: 40,5

BEYZA: 38

EMRE: 31

ŞİRİN: 34,5