Şef Erşan Yılmaz kimdir? MasterChef'in konuğu Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 07.12.2024 - 22:32

Güncelleme: 07.12.2024 - 22:32

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne konuk şef olarak Erşan Yılmaz katıldı. MasterChef Türkiye'nin son bölümüne konuk şef olarak Erşan Yılmaz katıldı. Erşan Yılmaz eleme oyunu için hamsili pilav hazırladı.

ERŞAN YILMAZ KİMDİR?

Şef Erşan Yılmaz, Trabzon’da doğdu. 1996 yılında Trabzon Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Mesleğe 15 yaşında liseye giderken başladı. Yılmaz, o dönemde kazandığı ilk yevmiye olan 1 liranın mesleğe olan tutkusunun başlangıcı olduğunu söyledi. Liseyi bitirdikten sonra 16 yıl boyunca el arabasıyla seyyar satıcılık ve pazarcılık yaptı. Yılmaz şu an Trabzon’un Ortahisar ilçesinde ünlü bir balık restoranının sahibi.