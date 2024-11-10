MasterChef Türkiye'de son eleme adayı kim oldu? 9 Kasım'da kim potaya girdi? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te o akşam, haftanın son eleme adayı belirlendi. Jüri üyeleri ve konuk jüri Doğa Çitçi, yarışmacılardan mükemmel lezzetler sunmalarını istedi. Peki, MasterChef Türkiye'de son eleme adayı kim oldu? 9 Kasım'da kim potaya girdi? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de son eleme adayı kim oldu? 9 Kasım'da kim potaya girdi? MasterChef eleme adayları kimler oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 00:29

MasterChef Türkiye'nin o haftasında son eleme adayı belli oldu. Yarışmacılar, zorlu bir mücadeleye girerken Beyza'nın geri dönüşüyle duygusal anlar yaşandı. Jüri üyeleri ve konuk jüri Doğa Çitçi, yarışmacılardan mükemmel lezzetler sunmalarını istedi. Peki, MasterChef Türkiye'de son eleme adayı kim  oldu? 9 Kasım'da kim potaya girdi? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 4. ve son eleme adayı Semih oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Nigar

Kaan

Eda

Semih


Etiketler: #MasterChef #masterchef eleme #Masterchef Türkiye

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