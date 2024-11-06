MasterChef jürileri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan 'Köfteci Yusuf' çıkışı: 'Bunu deli bile yapmaz!'

Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:16

Güncelleme: 06.11.2024 - 09:19

MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna; Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katıldı. Işık'ın domuz eti kriziyle gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf sorusuna cevap veren jüriler, Köfteci Yusuf'a komplo kurulduğunu düşündüklerini dile getirdi.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN 'KÖFTECİ YUSUF' DEĞERLENDİRMESİ

Ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef'in jürileri, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katıldı.

Programda hem yarışmayla hem de gündemle ilgili pek çok soruya yanıt veren jürilere, domuz eti kriziyle gündeme gelen Köfteci Yusuf soruldu.

Soru üzerine Mehmet Yalçınkaya, "Verilen gramaja bakılırsa girilecek riske değmez. Bunu deli bile yapmaz" dedi.

Somer Sivrioğlu ise, "Bunun çok daha ucuz, kolay yolları var. Köfteci Yusuf’a yapılan bir karalama kampanyası" açıklamasında bulundu.

DUBAİ ÇİKOLATASI'NA ŞERH

Öte yandan Dubai çikolatası MasterChef yarışmasının da gündemine girdi.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya katıldıkları programda Dubai çikolatası konusunda şerh koyduklarını söyledi.

İzleyicilerin bu konuda çok istekte bulunduklarını söyleyen Somer Şef, bu tartışmaya noktayı koydu.

Somer Sivrioğlu bu konunun masaya geldiğini ancak kesinlikle yapılmayacağı konusunda şerh düştüğünü söyledi.

Hiç denemediğini söyleyen Somer Şef sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok insan da bize yazıyor Dubai çikolatası yapın diye. Dedim ki ‘Çok ciddi şerh koyarım. Dubai çikolatası Masterchef’te yapılmayacak.’ Bu kadar nereden çıktı niye çıktı? Normal çikolata varken, içine niye kadayıflı fıstık koyalım?”

Şef Mehmet Yalçınkaya bir kere denediğini söyleyerek “Dubai çikolatası yemek için çıldırmam” yorumunu yaptı.

Danilo Zanna ise böyle bir merakının olmadığını söyledi.